Из-за подпольного казино глава МО "Введенский" Калядин досрочно сложил полномочия

Руководитель МО «Введенский» Олег Калядин ушел с занимаемого поста, уведомили "Интерфакс" в муниципалитете.

"Сегодня Калядин сложил полномочия главы по собственному желанию. Новым главой МО Введенский избран Асанов Алексей Семенович", - пояснил представитель МО.

Асадов стал мундепом в 2009 году. Он также является председателем комиссии по охране общественного порядка, вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

На выходных стало известно, что полицейским удалось разоблачить деятельность подпольного казино, которое мог организовать Калядин у себя в квартире. На месте обнаружили "рулетку", столы для русского покера, 12 игровых автоматов и другие атрибуты игорного бизнеса. Калядин утверждал, что квартира отдавалась под съем, и он ничего о том, что в ней творилось, не ведал.

Днем ранее в петербургском отделении "Единой России" заявили, что немедленно лишат Калядина всех партийных должностей.

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