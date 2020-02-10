Навальный о подсудимых по делу "Сети": Любой министр большая угроза обществу, чем эти ребята

Оппозиционер Алексей Навальный высказался о приговорах, которые сегодня суд в Пензе вынес в отношении семерых фигурантов дела "Сети". Юношей обвинили в организации террористического сообщества и участии в нём.

"Приговоры по «делу Сети» чудовищные. От 6 до 18 лет. Показания, выбитые под пытками, совсем молодых людей о вымышленной террористической организации. Любой министр в правительстве в десять раз больший преступник и угроза обществу, чем эти ребята", - пишет политик в Twitter.

Напомним, наиболее остальных - 18 лет колонии строгого режима - получил Дмитрий Пчелинцев, которого сочти организатором сообщества. Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14, Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10 лет, Василий Куксов - 9, Арман Сангынбаев - 6.

Суд решил, что молодые люди якобы немеревались участвовать в госперевороте. Однако обвинительная фабула не содержит никакой конкретики: "В неустановленном месте, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах".

"Сеть" признана террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.