Солист "Порнофильмов" поддержал защитников Шиеса и получил от них подарок

На выступлении в Архангельске лидер рок-группы "Порнофильмы" Владимир Котляров обратился со сцены к тем, кто пытается противостоять строительству крупнейшего в Европе мусорного полигона на станции Шиес, передает местный портал 29.ru. По его словам, в стране не все потеряно, если столь мощное, длительное и непримиримое гражданское сопротивление возможно.

По завершении концерта присутствовавшие в зале гражданские активисты подарили музыканту красно-белый значок с превратившейся в политический слоган надписью "Поморье - не помойка". Котляров попросил разрешения прикрепить его к одежде немедленно, еще раз подчеркнув важность проблемы.

Ранее из медиафигур против свалки на Шиесе и за протестующих прямо или косвенно высказывались Юрий Шевчук, Сергей Шнуров и вокалистка группы "Слот" Дария Ставрович..

Строительство полигона приостановлено, но люди пока не спешат покидать лагерь протеста возле станции.