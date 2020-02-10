Глава Минцифраза призвал школы, больницы и поликлиники проявлять больше интернет-активности

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев обеспокоен падением посещаемости сайтов российских бюджетных учреждений и призывает их руководство активнее проявлять себя в социальных сетях.

"Сейчас примерно половину времени каждый пользователь проводит в социальных сетях, в мессенджерах. Власть должна прийти в социальные сети, власть должна и на уровне отдельных учреждений – школ, больниц, поликлиник – открыть страницы своих учреждений, чтобы граждане могли подписываться на эти страницы и оставаться в курсе изменений, новостей в их деятельности", - цитирует призыв Шадаева РИА "Новости".

В Минцифразе планируют создать единую платформу ведения сайтов и страниц в соцсетях для всех российских бюджетных организаций.