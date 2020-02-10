Граждан Ленобласти посвятят в тайны борьбы с борщевиком Чиновники Ленинградской области запустили сервис, призванный помочь жителям в борьбе с опасным растением борщевик Сосновского, сообщает сайт правительства региона. Вопросы и обращения, касающиеся проблемы, теперь можно отправить по специальному электронному адресу. "Средства на локализацию и ликвидацию очагов растения - есть, нужна активность поселений", - приводится комментарий председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко. Сайт его ведомства пополнился разделом полезных советов. Часть из них касается бюрократической стороны дела: на борьбу с сорняком правительство выделило субсидии в размере более 20 млн рублей, и теперь на сайте гражданам доступны условия и порядок их получения. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен