Суд начал рассмотрение дела о снятии полномочий с мундепа МО №72

Фрунзенский районный суд 10 февраля начал рассмотрение дела по иску муниципального депутата МО №72 от Партии роста Александра Голованова об оспаривании регистрации мундепом кандидата от «Единой России» Игоря Артемьева, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Иск подан к избирательной комиссии муниципального образования с требованием отменить ее решение о регистрации единоросса муниципальным депутатом.

Глава МО №72 Павел Швец сообщил ЗАКС.Ру, что Артемьев ранее работал в аппарате муниципалитета начальником административного отдела. После избрания в начале сентября 2019 года он продолжал занимать свою должность до октября, заявил Швец. По его словам, Артемьев в течение пяти дней после определения результатов выборов должен был уволиться с должности муниципальной службы.

Об этом же на заседании суда по делу заявил представитель Голованова Алексей Березин. Он отметил, что Артемьев не только должен был уволиться, но и уведомить об этом ИКМО №72. По словам Березина, мундеп никаких документов в избирком не предоставил - ИКМО должно было отменить решение о признании его депутатом, но не сделало этого.

Представитель муниципального избиркома представил суду документы о том, что Артемьев 20 сентября предоставил необходимые бумаги. При этом, Березин и судья отметили, что даты на документах нет.

Артемьев и его представительница в суде заявили, что у мундепа есть копия заявления об увольнении с отметкой о принятии ИКМО. Единоросс обещал предоставить бумаги на следующее заседание. В разговоре с ЗАКС.Ру Артемьев повторил, что о регистрации его мундепом он узнал 16 сентября, а 20 сентября - передал копию заявления об увольнении в ИКМО.

При этом, представитель истца Березин заявил, что ранее полномочия ИКМО были переданы территориальной избирательной комиссии №23 и все документы муниципального избиркома были изъяты. В доказательство своих слов Березин предоставил соответствующий акт. Он отметил, что среди изъятых документов нет заявления Артемьева об увольнении. Представительница мундепа заявила, что нет доказательств того, что ТИК забрал все документы.

Глава территориальной комиссии Михаил Левин, присутствовавший на заседании подтвердил, что не были обнаружены бюллетени с последних выборов - сейчас их ищут с помощью правоохранительных органов. Также он сообщил, что предоставленный акт о передачи документов действителен.

Судья попытался выяснить, где же якобы находится копия заявления об увольнении Артемьева. По словам представителя ИКМО, документ может находится у председателя муниципальной комиссии.

- Возможно, он (председатель ИКМО - прим. ЗАКС.Ру) носит документацию в папке вместе с собой. Он может носить их в портфеле, - заявил представитель ИКМО.

Он не смог пояснить, где все же находится копия заявления Артемьева. Судья попросил от участников дела предоставить на следующее заседание оригиналы необходимых документов для рассмотрения дела. Заседание перенесено на 6 апреля.

София Саттарова

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