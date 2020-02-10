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17:08

Москвичей оштрафовали за июньскую акцию в поддержку Голунова

фото ЗакС политика Москвичей оштрафовали за июньскую акцию в поддержку Голунова

Останкинский райсуд Москвы оштрафовал Павла Конищева и Целикина Д.В. за акцию в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которая прошла в июне 2019 года. Информацию обнаружило издание "МБХ медиа" в картотеке дел.

Мужчин обвинили в участии в митинге, который создал помехи движению транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Обоим придется заплатить по 10 тысяч рублей в пользу государства.

Согласно материалам, доступным в картотеке, Целикин и Конищев "на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия не реагировали". Первый отрицает факт участия в акции: по его словам, он просто находился в районе метро "Трубная", желая дойти до Центрального рынка. Конищева же задержали на выходе со станции из-за того, что на нем была футболка со словами поддержки Голунова.

Изначально оппозиция хотела провести 12 июня марш, требуя освободить журналиста от уголовного преследования, однако его выпустили незадолго до обозначенного дня, поэтому тематика акции поменялась. Поскольку власти Москвы отказались санкционировать мероприятие, на нем были задержаны 530 человек.

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