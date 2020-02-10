Смольный подарил "Митькам" право пользоваться зданием в центре города

Группе художников под названием "Митьки", позиционирующей себя как Ассоциация и существующей с "перестроечных" времен, петербургское правительство выделило в безвозмездное пользование помещение в доме 36-38 по улице Марата, передает пресс-служба городской администрации.

Документ утвержден в комитете имущественных отношений. Перед этим "добро" дал комитет финансов.

"В связи со сменой юридического лица у данной организации и исключением его 27.09.2013 из Единого государственного реестра юридических лиц ранее заключенный с организацией договор аренды помещения на ул. Марата подлежал расторжению. После чего встал вопрос о продолжении Ассоциацией своей творческой деятельности по данному адресу, уже ставшим историческим для нее", - гласит официальный правительственный комментарий.

Наиболее известные представители "Митьков" - художники Дмитрий Шагин и Владимир Шинкарев. Когда движение создавалось, его идеологи разработали образ гостеприимного и злоупотребляющего алкоголем ленинградца-петербуржца в тельняшке, использующего слэнговые обороты наподобие "сестра, елы-палы". Долгое время они примеряли этот образ на себя.