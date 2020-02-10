Столичную активистку оштрафовали на 150 тысяч рублей за поддержку политзэков

Троицкий райсуд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей активистку Анну Бульбасову, задержанную 31 декабря 2019 года на акции в поддержку политических заключенных: девушку признали виновной в повторном нарушении правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

"Конечно, будем обжаловать. Самое забавное было после заседания - судья дала совет мне и другим участникам процесса, сказала: „Если ты живешь в России, надо уважать законы. А если не хочешь их уважать, то уезжай из России“", - поделился адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов в разговоре с "МБХ медиа".

31 декабря столичные правоохранители увезли в отделы полиции 13 пикетчиков, на четырех из которых, в том числе - на Бульбасову, составили протоколы по ч. 8 ст. 20.2 КоАП.