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17:59

Проспект Энергетиков в районе переезда пообещали расширить осенью

фото ЗакС политика Проспект Энергетиков в районе переезда пообещали расширить осенью

Расширение "пробочного" участка проспекта Энергетиков, о необходимости которого городская власть заявляла еще при предыдущем губернаторе Георгии Полтавченко, будет закончено в октябре, сообщает строительное СМИ "Канонер".

Речь идет о пересечении проспекта с Якорной улицей и близлежащими железнодорожными путями.

Изданию при этом чиновники не ответили на вопрос о том, почему работы по расширению магистрали на последние полгода были приостановлены.

Финансируется реконструкция петербургским бюджетом и бюджетом Российских железных дорог - напополам.

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