В память о Пушкине на месте его дуэли прошел "литературный митинг"

В сквере на Черной речке, где на дуэли был застрелен поэт Александр Пушкин, состоялась акция его памяти, которую осветил сайт городского правительства.

На мероприятие пришли чиновники из администрации Приморского района, школьники и любители произведений литератора.

"Александр Сергеевич Пушкин открыл красоту и глубину русского слова. Необходимо знать Пушкина, читать его произведения. В этот день его имя вспоминают во всех городах России и за границей", - произнесла 10 февраля, в памятный день смерти классика, председатель Пушкинского общества Приморского района Маргарита Танаева.

Собравшиеся несколько десятков человек помянули Пушкина минутой молчания и возложили цветы к обелиску.

Выстрел, оказавшийся смертельным для поэта, случился 8 февраля 1837 года.