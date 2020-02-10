В Петербурге появится генеральное консульство Австрии

Российский МИД надеется, что в 2020 году на просторах Северной столицы откроет свои двери генеральное консульство Австрии, известил представитель петербургского отделения ведомства Владимир Запевалов в беседе с "Интерфаксом".

На данный момент необходимые документы для учреждения филиала австрийской дипмиссии получены, дело осталось за малым - выбором помещения.

"Сейчас мяч на стороне австрийцев, они должны будут обратиться в администрацию города и представительство МИД с просьбой о помощи в подборе помещения для консульства. Пока таких обращений не было, но будем надеяться, что это все-таки случится, в этом году это произойдет", - пояснил Запевалов.

Кроме того, в нынешнем году может быть возобновлена работа почетного консула Португалии, а также начать дипломатическую деятельность почетный консул Республики Кот-д‘Ивуар.