Депутат Романов имеет претензии к ценообразованию на рынке медицинских масок

Избранный от Петербурга депутат Михаил Романов лично смог вникнуть в то, как и по каким ценам нынешней зимой отпускаются медицинские маски в его родном городе.

"Лекарства и средства индивидуальной защиты от инфекций не должны иметь сезонных цен. Речь идет о здоровье и жизни людей, здесь не может быть маркетинговых ходов или соображений коммерческой выгоды. Такие действия должны считаться экономическим мародерством", - цитирует Романова личная пресс-служба.

Народный избранник пообещал, что вскоре обратится в Генеральную прокуратуру.

Отметим, что дефицит образовался из-за вспышки коронавируса, возникшей в Китае, распространившейся по миру и напугавшей россиян. Федеральная антимонопольная служба также усматривала в ценовой политике аптек и гипермаркетов нарушения законодательства. В настоящий момент антимонопольщики продолжают изучать феномен роста цен.