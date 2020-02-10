В Москве задержали защитника Конституции

В центре Москвы, на Манежной площади, задержали пикетчика с надписью на плакате "Руки прочь от Конституции", сообщает издание "ОВД-Инфо". Активист проводил одиночный пикет, разрешенный федеральным законодательством.

Протестная акция состоялась из-за желания Кремля переписать Конституцию, перераспределить полномочия разных органов и ветвей власти и в утвержденном виде предложить всей стране за это проголосовать в пока не объясненной населению форме.

О неизбежности поправок в основной закон было объявлено президентом Владимиром Путиным 15 января 2020 года, впервые избранным на свою должность в 2000 году. При голосовании ни один из депутатов Госдумы не возразил гаранту Конституции - законопроект ожидает второе чтение.

UPD 19:44: Активиста отпустили без составления протокола