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10 февраля, 19:59

У Гостиного двора протестуют против приговоров по делу "Сети"

фото ЗакС политика У Гостиного двора протестуют против приговоров по делу "Сети"

У Гостиного двора активисты протестуют в форме одиночных пикетов против приговоров семерым молодым мужчинам, получившим сегодня, 10 февраля, от 6 до 18 лет колонии за инкриминируемую им попытку свержения власти, сообщается в Telegram-канале "Агит Россия". Фигурантов дела обвиняют в участии в запрещенной на территории РФ организации "Сеть", признанной террористической.

Семь человек осудили на пребывание в колонии строгого режима на сроки от 6 до 18 лет.

Партия "Яблоко" требует у Генпрокуратуры отмены приговоров.

Аналогичная акция проходит и возле главного здания ФСБ в Москве на Лубянской площади. В ходе следствия фигуранты дела публично заявляли о примененных к ним пытках.

 

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