ИКОМОС направит обращения в госорганы по СКК «Петербургский» и медсанчасти на Одоевского

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) планирует направить обращения представителям власти по ситуациям со спортивно-концертным комплексом «Петербургский» и медсанчастью на улице Одоевского, сообщила заместитель председателя петербургского отделения ИКОМОС Елизавета Алёхина. Об этом она рассказала 10 февраля в ходе круглого стола «Санкт-Петербург как объект Всемирного наследия - стратегия охраны», передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Алёхина заявила, что члены всероссийского собрания совета поддержали идею об обращении в органы власти Петербурга с требованием включить медсанчасть в список культурного наследия. В разговоре с ЗАКС.Ру зампред петербургского отделения уточнила, что обращения планируется направить губернатору города и в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

⁃ Мы очень надеемся, что письмо не от нас, за подписью меня и [председателя петербургского регионального отделения НК ИКОМОС Андрея] Субботина, а за подписью [президента НК ИКОМОС Леонида] Кондрашева и московским коллег все-таки возымеет какой-то результат на госорганы, - заявила Алёхина.

По ее словам, письма должны быть направлены в максимально короткий срок - в течение недели. Она добавила, что ИКОМОС также намерен направить обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой о восстановлении СКК «Петербургский» в его историческом виде. Это письмо планируют подготовить совместно российский и международный комитет, уточнила Алёхина.

София Саттарова