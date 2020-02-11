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9:55

"Ростех" получит контроль над "Чистым воздухом"

фото ЗакС политика "Ростех" получит контроль над "Чистым воздухом"

Руководитель государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов попросил главу государства назначить вверенную ему компанию "единственным исполнителем по созданию и эксплуатации" госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте "Чистый воздух", делится РБК. По информации издания Владимир Путин уже дал своё одобрение данной идее.

Два федеральных чиновника сообщили, что кроме согласия Путин уже поручил российскому премьеру Михаилу Мишустину подготовить распоряжение о назначении "Ростеха" исполнителем проекта.

Для того, чтобы "Чистый воздух" был воплощен в жизнь в текущем году, из федбюджета выделят 1,3 млрд рублей, при этом собеседники РБК уверяют, что на эти цели может быть потрачено на порядок больше.

Созданием системы пока занимается Росприроднадзор. Чемезов, обращаясь к Путину, пояснил, что в дальнейшем данную систему можно будет использовать и для контроля за состоянием воды и других сред.

В рамках проекта "Чистый воздух" предполагается уменьшить на 20% совокупный объём выбросов в атмосферу от 12 крупнейших промышленных центров России. 

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