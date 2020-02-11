Член ГИК Покровская предложила увеличить контроль за обучением членов ТИК

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от «Яблока» Ольга Покровская на заседании Горизбиркома 11 февраля предложила лучше контролировать обучение членов нижестоящих комиссий, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

- Я присутствовала на нескольких мероприятиях, и, скажем так, некоторые из них ниже плинтуса. Там вообще никакого обучения нет, там есть некая такая «встреча по интересам» и не более того. Поэтому какой-то контроль должен быть, и этот контроль должен быть формализован. Должна быть какая-то форма, которую можно будет заполнить и представить: что было и чего не было, - предложила Покровская.

Идею поддержали остальные члены ГИКа. В частности, председатель Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что «встреч по интересам» быть не должно - необходимо повысить внимание со стороны кураторов (каждый член ГИК отвечает за работу комиссий в определенном районе города - прим. ЗАКС.Ру).

На заседании 11 февраля Горизбирком принял планы по обучению членов территориальных избирательных комиссий на 2020 год. Представители избиркомов будут проходить как дистанционные курсы, так и обучение в учебно-методическом центре ГИКа, отметили на заседании.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.