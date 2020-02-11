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10:41

Член ГИК Покровская предложила увеличить контроль за обучением членов ТИК

фото ЗакС политика Член ГИК Покровская предложила увеличить контроль за обучением членов ТИК

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от «Яблока» Ольга Покровская на заседании Горизбиркома 11 февраля предложила лучше контролировать обучение членов нижестоящих комиссий, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

- Я присутствовала на нескольких мероприятиях, и, скажем так, некоторые из них ниже плинтуса. Там вообще никакого обучения нет, там есть некая такая «встреча по интересам» и не более того. Поэтому какой-то контроль должен быть, и этот контроль должен быть формализован. Должна быть какая-то форма, которую можно будет заполнить и представить: что было и чего не было, - предложила Покровская.

Идею поддержали остальные члены ГИКа. В частности, председатель Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что «встреч по интересам» быть не должно - необходимо повысить внимание со стороны кураторов (каждый член ГИК отвечает за работу комиссий в определенном районе города - прим. ЗАКС.Ру).

На заседании 11 февраля Горизбирком принял планы по обучению членов территориальных избирательных комиссий на 2020 год. Представители избиркомов будут проходить как дистанционные курсы, так и обучение в учебно-методическом центре ГИКа, отметили на заседании.

София Саттарова


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