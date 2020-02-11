18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:50

Горизбирком досрочно прекратил полномочия двух членов ТИКов

фото ЗакС политика Горизбирком досрочно прекратил полномочия двух членов ТИКов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия освободила от обязанностей до истечения полномочий членов территориальных избирательных комиссий №5 Лидии Рудинской и №17 Александра Баринова. Решение принято на заседании 11 февраля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

По словам члена ГИК Аллы Егоровой, Рудинская была выдвинута муниципальным советом МО «Народный», а Баринов - собранием избирателей помести работы. Они написали заявления о сложении полномочий по собственному желанию, уточнила Егорова. Горизбирком одобрил сложение с них полномочий и обьявил приём предложений для желающих занять их места с 11 по 28 февраля включительно. 

Отметим, ранее Рудинская заняла должность главы ТИКа №2. В этот территориальный избирком ее направило отделение партии «Родина».

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
12:37 Смольный поручил подготовить документы для строительства участка Южной широтной магистрали

12:32 Роскомнадзор разблокировал 2 млн IP-адресов

12:12 Молодой племянник Кадырова возглавил Совбез Чечни

11:56 СМИ: Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по поправкам в Конституцию

11:50 Избившие подростка колпинские полицейские отправились в тюрьму

11:42 Операторы оценили бесплатный доступ россиян к социально важным сайтам в 150 млрд рублей в год

11:27 СК завершил расследование дела супругов из Калининграда, обвиняемых в госизмене из-за свадебных фото

11:10 Горсуд отменил штраф пресс-секретарю «Весны» за акцию против роста стоимости проезда в метро

10:51 Дело экс-фигуранта "московского дела" Раджабова официально прекращено

10:50 Горизбирком досрочно прекратил полномочия двух членов ТИКов

10:41 Член ГИК Покровская предложила увеличить контроль за обучением членов ТИК

10:21 США потратит почти миллиард долларов на противодействие России

9:55 "Ростех" получит контроль над "Чистым воздухом"

9:26 Жертвами коронавируса стали уже более тысячи человек

10 февраля, 21:15 ИКОМОС направит обращения в госорганы по СКК «Петербургский» и медсанчасти на Одоевского

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru