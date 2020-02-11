Дело экс-фигуранта "московского дела" Раджабова официально прекращено

Следственный комитет отчитался об официальном завершении дела об участии в массовых беспорядках, возбужденного в отношении жителя Москвы Самариддина Раджабова, уведомил "МБХ медиа" адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.

Постановление было направлено юристу "Почтой России" ещё 24 декабря - в тот день состоялось заседание Мещанского райсуда, который приговорил Раджабова к штрафу в размере 100 тысяч рублей за брошенную в сторону росгвардейца бутылку на одном из летних митингов.

Даже несмотря на то, что юношу признали виновным, судья решила, что назначенное ему наказание может быть не связано с лишением свободы. Срок, проведенный Раджабовым в СИЗО, был засчитан в качестве наказания. Гособвинитель, напомним, хотел отправить молодого человека в колонию на 3,5 года.