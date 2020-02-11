СК завершил расследование дела супругов из Калининграда, обвиняемых в госизмене из-за свадебных фото

Региональный СК закончил изучать материалы дела о государственной измене, возбужденное в отношении супругов из Калининграда Антонины Зиминой и Константина Антонца. Фигурантам разбирательства вменяется раскрытие личности действующего сотрудника ФСБ, который "засветился" на их свадебных фото.

Как пишет "Коммерсант", в деле фигурирует лишь один эпизод; материалы вместились в 12 томов.

Супругов обвиняют в том, что они якобы разгласили некую засекреченную информацию спецслужбам Латвии: в частности, они раскрыли западным силовикам информацию о личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ.

В основу дела легли события, произошедшие весной 2015 года. На свадьбу пригласили бывшего одноклассника Зиминой - им и оказался сотрудник российской спецслужбы. По словам отца подсудимой, мужчина сам предметно информировал окружавших его гостей о месте своей работы, раздавая визитки и охотно делая фото. В числе присутствовавших были родственники невесты, проживающие в Литве.

"Никто и не думал, что это какое-то преступление, так как оперативник ФСБ не делал из своей работы секрета", - поделился Константин Зимин.

Однако вскоре после того, как фото, на которых был запечатлен оперативник, появились в интернете, затем каким-то образом попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов, супругов задержали и обвинили в госизмене.

Примечательно, но сам силовик не проходит по делу даже свидетелем. Кроме того, во время разбирательства не были допрошены гости торжества, которые могли бы подтвердить информацию о том, что служащий ФСБ не скрывал сведений о роде занятости.

В июле 2018 года обоих супругов отправили под арест.