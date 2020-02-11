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12:37

Смольный поручил подготовить документы для строительства участка Южной широтной магистрали

фото ЗакС политика Смольный поручил подготовить документы для строительства участка Южной широтной магистрали

Комитет по градостроительству и архитектуре Смольного выпустил распоряжение, в котором поручил до 30 июня 2021 года подготовиться проект планировки территории для возведения нового отрезка скоростной трассы - Южной широтной магистрали, делится портал "Недвижимость и строительство Петербурга".

Речь идет об участке дороги, расположенном на территории Пушкинского района. По плану, он свяжет часть Волхонского шоссе с Пушкиным и развязками КАД на пересечении с Сарицкой улицей, Петербургским шоссе и шоссе Подбельского.

Предполагается, что возведение нового отрезка трассы позволить разгрузить транспортную ситуацию в Пушкине: дорога будет построена прямо над железнодорожными путями. Сейчас автомобили вынуждены стоять в пробках, в том числе из-за перекрытых проездов.

Южная широтная магистраль - крупный инфраструктурный проект, в реализации которого Смольный надеется на помощь из федерального бюджета. На эту и другие задачи Министерство транспорта может выделить не менее 13 млрд рублей.

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