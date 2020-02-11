Роскомнадзор разблокировал 2 млн IP-адресов

Проект «Эшер II» в Telegram обратил внимание на разблокировку 2 млн IP-адресов, ранее попавших в перечень Роскомнадзора.

По данным проекта, еще днем 10 февраля в реестре значилось более 2,8 млн заблокированных IP-адресов. К утру 11 февраля их количество уменьшилось до примерно 750 тысяч.

Роскомнадзор подтвердил разблокировку, передает «Интерфакс». В регуляторе пояснили, что эти адреса уже длительное время не используются для «обеспечения функционирования запрещенных ресурсов». При этом в РКН не пояснили, почему эти адреса были ранее заблокированы.

Роскомнадзор массово блокировал IP-адреса в 2018 году, пытаясь добиться блокировки мессенджера Telegram. Под блокировку попали около 20 млн IP-адресов разных хостинг-провайдеров, это привело к нарушениям в работе сотни не связанных с мессенджером ресурсов. Тем не менее Telegram до сих пор работает и до сих пор популярен.