Госдума досрочно прекратила полномочия погибшего депутата Хайруллина

Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолета в Татарстане, передает РИА «Новости».

Вертолет совершил жесткую посадку в шести километрах от берега Камы, недалеко от города Лаишево. Хайруллин погиб, его помощник и пилот вертолета получили травмы.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения вертолета, повлекшем смерть человека. Среди причин аварии рассматриваются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия. Хайруллина похоронили в Казани 8 февраля.