18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:16

Госдума досрочно прекратила полномочия погибшего депутата Хайруллина

фото ЗакС политика Госдума досрочно прекратила полномочия погибшего депутата Хайруллина

Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолета в Татарстане, передает РИА «Новости».

Вертолет совершил жесткую посадку в шести километрах от берега Камы, недалеко от города Лаишево. Хайруллин погиб, его помощник и пилот вертолета получили травмы.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения вертолета, повлекшем смерть человека. Среди причин аварии рассматриваются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия. Хайруллина похоронили в Казани 8 февраля.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:58 В Москве задержали участников пикетов в поддержку фигурантов дела "Сети"

18:50 "Мемориал" признал политзаключенной художницу Цветкову, преследуемую за откровенные рисунки

18:34 ВОЗ дала новому коронавирусу официальное название

18:31 Депутаты предлагают сделать экс-президентов РФ пожизненными сенаторами

18:17 Адвокат Филинкова рассказал о реакции подзащитного на приговоры по делу «Сети»*

18:10 Территорию завода "Петрохолод" выставили на торги: цена превышает 1 млрд рублей

18:03 РПЦ хочет получить здание с домовым храмом в честь "Русских афонских святых" в Песочном

17:59 Врански освободили от ответственности за непроведение митинга

17:40 Аффилированная с Пригожиным компания за 54 млн рублей накормит Путина

17:35 Организаторы «социального» митинга в Красносельском районе сделали третью попытку его согласовать

17:30 Зюганов: КПРФ не против упоминания Бога в Конституции

17:12 Необдуманный выход на лёд может стоить петербуржцам не только жизни, но и 5 тысяч рублей

17:01 Вишневский обратился в суд из-за отказа КГИОП защитить бывшую медсанчасть на Одоевского

16:46 "Я сотрудник АП": Глава СПЧ не стал толковать приговор фигурантам дела "Сети"

16:30 Петербург презентуют как город Евро-2020 на роуд-шоу с блинами и водкой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru