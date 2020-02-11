Милонов советует депутатам следить за "дельцами", завышающими цены на медицинские маски

Федеральный парламентарий Виталий Милонов подготовил обращение к петербургским коллегам в лице муниципалов и депутатов ЗакСа с предложением учредить межпарламентскую мониторинговую группу по выявлению фактов завышения цен на противовирусные препараты и медицинские маски.

Милонов напомнил, что жители города жаловались на необоснованное увеличение стоимости средств медзащиты. В ситуацию, добавим, уже вмешалась Федеральная антимонопольная служба.

"Дельцы от медицины, наживающиеся на людях, должны быть наказаны по всей строгости закона - своими действиями они сеют панику и создают искусственный ажиотаж, подрывают спокойствие граждан. Такие действия наносят вреда больше, чем сам коронавирус", - полагает политик.

Напоследок Милонов добавил, что по итогам проделанной работы он намерен подготовить законопроект, недопускающий "взвинчивания" цен на препараты первой необходимости в условиях угрозы эпидемии и повышенной вирусной опасности.

Напомним, новый китайский коронавирус унес жизни уже более тысячи человек. Инфицированы более 42 тысяч граждан.

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