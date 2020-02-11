Рабочая группа по поправкам в Конституцию предлагает увеличить число сенаторов до 30

Рабочая группа по подготовке предложений по изменениям в Конституцию предложит увеличить число сенаторов до 30 человек, из которых семь будут работать пожизненно, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Есть понимание, что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в Сенате»,- сказал Крашенинников.

Ранее увеличить число сенаторов, делегируемых в Совет Федерации президентом, предлагал член группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он же предлагал поправки о назначении пожизненных сенаторов.

23 января Госдума в первом чтении приняла законопроект о поправках в Конституцию, внесенный президентом Владимиром Путиным. Решается вопрос о всенародном голосовании. Ранее сообщалось, что его могут назначить на 22 апреля, выпадающее на среду, и его сделают выходным днем.