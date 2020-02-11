С МИА "Россия сегодня" взыскали более миллиона рублей за плагиат фото

МИА "Россия сегодня" проиграло суд по иску компании "Арт Продакшн Групп" о защите интеллектуальной собственности, делится Znak.com, ссылаясь на данные, опубликованные в картотеке Арбитража Москвы.

Поводом для исковых претензий компании послужило самовольное пользование агентством 117 фото российских знаменитостей из платной базы данных организации. Снимки были сделаны фотографом Плотниковым, который передал исключительные права на пользование ими "Арт Продакшн Групп".

В качестве материальной компенсации компания требовала с "России сегодня" более 23 млн рублей. В свою очередь ответчик настаивал, что "истец не представил доказательств наличия исключительных прав на спорные фотографические произведения", однако на одном из заседаний Плотников предоставил документ, согласно которому он действительно передал права пользования компании "Арт Продакшн Групп".

В итоге требования истца были удовлетворены лишь частично: с МИА "Россия сегодня" взыскали лишь 1 млн 170 тысяч рублей.

Ранее, напомним, стало известно, сколько медиахолдинг получит средств на своё существование в 2020 году.