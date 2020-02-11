Омича оштрафовали за демонстрацию свастики на наклейке "Можем повторить"

Районный суд Омска оштрафовал на тысячу рублей местного жителя Дениса Алексеева за публикацию ряда запрещенных картинок на странице "ВКонтакте", делится "МБХ медиа".

Он рассказал, что 7 февраля к нему пришли правоохранители и потребовали, чтобы он проехал с ними в участок для составления некоего протокола. Мужчина отказался, пообещав прийти 10 февраля.

"Я приехал в понедельник, они сразу начали показывать мне эти картинки, составлять протокол. Потом позвонили в суд, судья сказал: „Картинок мало, нужно еще что-нибудь“. Потом я в суд приехал, судья зачитал приговор, дали штраф в одну тысячу рублей", - представил свою версию событий Алексеев.

В карточке судебного дела отмечается, что омича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). В материалах разбирательства, среди прочих, присутствовала опубликованная Алексеевым фотография стекла автомобиля, на котором была размещена наклейка со словами "Хотите, можем повторить" с двумя стилизованными фигурами, у одной из которых вместо головы свастика, а в другой - герб СССР.