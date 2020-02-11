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15:37

"Сдавал за 30 фишек в месяц": Ургант пошутил про казино в квартире экс-главы МО "Введенский"

фото ЗакС политика "Сдавал за 30 фишек в месяц": Ургант пошутил про казино в квартире экс-главы МО "Введенский"

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале пошутил об обнаружении казино в квартире, которая принадлежит экс-главе МО «Введенский» Олегу Калядину.

В выпуске «Вечернего Урганта» 10 февраля ведущий заметил, что эта история – как сюжет для кинофильма. Он напомнил, что из квартиры муниципала правоохранители изъяли рулетки, фишки, карты, столы для покера и игровые автоматы. Его соведущий Дмитрий Хрусталев заметил, что «не воровал же человек».

«Как сказал сам чиновник, он не знал, что в квартире находится казино. Он просто ее сдавал. За 30 фишек в месяц. Это, кстати, подтвердила консьержка без золотой коронки и без крестика », - пошутил Ургант.

Скандал вокруг Калядина разгорелся после того, как подпольное казино нашли оперативники в принадлежащей ему квартире в ночь на 8 февраля. В тот же день спикер ЗакСа и глава отделения «Единой России» в Петербурге Вячеслав Макаров заявил о намерении исключить муниципала из партии.

Так и случилось 10 февраля. Перед этим за несколько часов Калядин сложил полномочия муниципального главы, которые исполнял с 2009 года. С 2011 года он был советником Макарова.


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