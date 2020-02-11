Журналисту "Урал. МБХ медиа" впервые в РФ вынесли приговор по уголовному делу о "нежелательной организации"

Ленинский райсуд Екатеринбурга огласил приговор в отношении журналиста издания "Урал. МБХ медиа" Максима Верникова, обвиняемого в осуществлении деятельности "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК): мужчину признали виновным, назначив наказание в виде 300 часов обязательных работ. Решением суда поделился политик Андрей Пивоваров у себя в Twitter.

Как пояснила адвокат "Правозащиты Открытки" Ирина Ручко, "нежелательной" в постановлении судебной инстанции называется организация под названием Open Russia Civic Movement - именно она внесена российским Минюстом в список таковых. Однако "Открытая Россия" как в своем прошлом виде, так и в нынешнем, не имеет отношения к ней.

"В любом случае примечание к статье 284.1 УК РФ распространяется на действия Верникова, поскольку заявление о выходе из движения было подано им ранее возбуждения уголовного дела", - рассказала Ручко в беседе с "МБХ медиа".

В марте 2019 года дома у Верникова прошли обыски, в ходе которых у него изъяли ноутбуки, плакаты и флаги. Уже в июне журналисту предъявили обвинение о работе на "нежелательную" структуру: поводом стало участие Верникова в деятельности "Открытой России" и онлайн трансляции с Михаилом Ходорковским. Тогда с мужчины взяли подписку о невыезде.

Ранее Верников действительно был координатором ОР в Екатеринбурге, однако в феврале покинул движение, решив продолжить политическую деятельность в качестве члена "Парнаса". До этого на него уже заводили три административных дела о деятельности "нежелательной организации".

Приговор, вынесенный в отношении Верникова, - прецедент для российского правосудия. Ранее никого по статье 284.1 УК РФ не судили, однако под следствием по аналогичной статье до сих пор находится бывшая активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко.

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