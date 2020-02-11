"Я сотрудник АП": Глава СПЧ не стал толковать приговор фигурантам дела "Сети"

Руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев не стал вдаваться в дискуссию относительно вынесенного накануне приговора пензенским фигурантам дела "Сети"*, сославшись на то, что он является "сотрудником администрации президента", уведомляет "Коммерсант".

Фадеев готов будет изучить какие-либо претензии со стороны осужденных только в том случае, если "те обратятся за защитой".

Накануне семерых пензенских антифашистов суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Дмитрий Пчелинцев, которого сочти организатором "ячейки". Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14, Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10 лет, Василий Куксов - 9, Арман Сангынбаев - 6.

Суд решил, что молодые люди якобы собирались участвовать в госперевороте. При этом обвинительная фабула не содержит никакой конкретики и апеллирует лишь к тому, что преступление могло быть совершено "в неустановленном месте, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах".

Своей участи ожидают ещё два фигуранта разбирательства - это жители Петербурга Юлий Бояршинов и Виктор Филинков.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в РФ.