Петербург презентуют как город Евро-2020 на роуд-шоу с блинами и водкой

Городское туристско-информационное бюро, подведомственное комитету по развитию туризма, планирует организовать роуд-шоу с целью презентации Петербурга как города-организатора Чемпионата Европы по футболу. На эти цели из городского бюджета выделено 2,5 млн рублей. Соответствующая закупка опубликована 11 февраля.

В рамках роуд-шоу группа из Петербурга с 4 апреля по 2 мая посетит столицы Финляндии, Бельгии, Германии, Дании и Испании. В каждом из городов тура представитель северной столицы России установят шатер и площадку для интерактивных акций и пресс-подходов чиновников комитета по развитию туризма.

Развлекать европейцев будет профессиональный футболист-фристайлер, который должен будет показать трюки и провести конкурс по чеканке мяча. Гостей презентационной площадки также ждут викторины с угадыванием футбольных знаменитостей и достопримечательностей Петербурга.

Кроме того, посетителям шатра предложат русские блины с вареньем, морс, квас и водку.

Ранее комитет по вопросам законности опубликовал проект постановления о временном ограничении движения транспорта на Крестовском острове в дни матчей Евро-2020.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в нескольких европейских городах. Петербург примет три матча группового этапа: 13, 17 и 22 июня. Кроме того, на "Газпром Арене" 3 июля состоится один из четвертьфиналов. В начале февраля чиновники комитета по физкультуре Смольного сообщали, что представители УЕФА присвоили Петербургу наивысшую степень готовности к проведению матчей чемпионата.