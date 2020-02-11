Вишневский обратился в суд из-за отказа КГИОП защитить бывшую медсанчасть на Одоевского

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский и его помощник Дмитрий Анисимов 11 февраля подали заявление в Куйбышевский районный суд, оспаривая действия комитета по государственному контролю и охране памятников. По мнению истцов, КГИОП незаконно отказался включать в список объектов культурного наследия здание бывшей медсанчасти завода имени Калинина на улице Одоевского.

Накануне состоялось предварительное заседание по аналогичному иску петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В разговоре с ЗАКС.Ру Вишневский уточнил, что действует согласованно с ВООПИиК и будет ходатайствовать об объединении дел.

- ВООПИиК подавал заявление о признании незаконной экспертизы и решения КГИОП, еще не существовавшего на тот момент. Вчера у них было предварительное заседание, и на нем представитель КГИОП заявил, что никакого решения еще нет. А сегодня оно появилось, подписанное вчерашним числом, - сообщил «яблочник».

Ранее другой депутат ЗакСа Максим Резник, комментируя решение КГИОП, заявил на своей странице в Facebook, что готов быть заявителем митинга василеостровцев в защиту культурного наследия.

Обратиться в суд Вишневский обещал еще в январе во время схода жителей Васильевского острова у здания медсанчасти. Тогда же депутат заявил, что здание необходимо сохранить и приспособить под поликлинику, которых в районе не хватает.

Напомним, василеостровцы опасаются, что после отказа включить здание на Одоевского в охранный перечень, оно будет снесено в рамках реализации проекта строительства жилья компании, аффилированной с холдингом «Лидер Групп».

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