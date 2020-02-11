Необдуманный выход на лёд может стоить петербуржцам не только жизни, но и 5 тысяч рублей

Петербуржцам в очередной раз официально напомнили о запрете выходить на зыбкую поверхность льда: ограничения введены с 10 февраля и вплоть до 15 апреля, известили в пресс-службе Смольного.

Отныне любителей прогуляться по затвердевшим поверхностям водных объектов города может ждать штраф в размере 5 тысяч рублей. В наиболее опасных местах будут постоянно дежурить специалисты.

За последние несколько недель в Петербурге провалились под лед несколько человек, в числе которых были утонувшие дети и взрослые. Днем ранее 25 рыбаков сняли с оторвавшейся льдины в Финском заливе.

Февраль не балует горожан минусовой температурой, поэтому МЧС практически ежедневно предупреждает об опасном состоянии ледового покрытия.