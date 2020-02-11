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17:30

Зюганов: КПРФ не против упоминания Бога в Конституции

фото ЗакС политика Зюганов: КПРФ не против упоминания Бога в Конституции

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции заявил, что его партия не против упоминания Бога в преамбуле Конституции, передает «Коммерсантъ».

По мнению Зюганова, прописанные в Библии основные духовно-нравственные ценности соответствуют российским. «Собственно говоря, мы во многом Моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы», - отметил он.

Некоторые библейские сюжеты схожи с идеологией коммунизма, считает Зюганов. Он заметил, что в послании апостола Павла есть «главный лозунг коммунизма»: «Кто не работает, тот и не ест».

Руководство «Коммунистов России» назвало заявление Зюганова «предательством интересов избирателей и традиций коммунистического и левого движения». Глава ЦК партии Максим Сурайкин считает «шизофренией со стороны Зюганова» лавирование между религиозным и научным мировоззрением.

«Глава КПРФ закладывает дикую мину под российскую государственность, поддерживая наличие термина "бог" в Конституции», - заявил Сурайкин, напомнив, что Россия – многоконфессиональная страна.

Упомянуть в Конституции Бога предлагал патриарх Кирилл.

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