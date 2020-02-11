Организаторы «социального» митинга в Красносельском районе сделали третью попытку его согласовать

Группа заявителей намеченного на 16 февраля митинга, посвященного социальным и экологическим проблемам Красносельского района во вторник, 11 февраля, подала очередное уведомление о его проведении. Об этом ЗАКС.Ру сообщил один из организаторов акции, муниципальный депутат МО «Южно-Приморский» Валерий Веремейчик.

Изначально акцию планировалось провести на пустыре в квартале «Балтийская жемчужина», где должны были быть построены школа и детский сад. Районная администрация ответила, что это место не приспособлено для публичных мероприятий и предложило переместиться в Южно-Приморский парк, на территории которого находится один из городских гайд-парков.

Позже, в ответ на повторное уведомление, в районной администрации заявили, что место в Южно-Приморском парке занято. Подведомственная администрации организация запланировала провести там 16 февраля праздник, приуроченный ко Дню защитника Отечества, пересказал ответ чиновников Веремейчик.

В новом уведомлении организаторы согласились провести свою акцию с 11 до 12 часов дня, до начала военно-патриотического мероприятия.

На митинге, организованном общественными активистами и местными жителями, планируется затронуть проблемы нехватки объектов социальной инфраструктуры, сохранения Жемчужного пляжа и защиты территории Южно-Приморского и Полежаевского парков. Кроме того, координатор «Зеленой коалиции» Красимир Врански рассказал ЗАКС.Ру, что будет поднят транспортный вопрос, касающийся, в частности, острой нехватки новых станций метрополитена.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.