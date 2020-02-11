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18:10

Территорию завода "Петрохолод" выставили на торги: цена превышает 1 млрд рублей

фото ЗакС политика Территорию завода "Петрохолод" выставили на торги: цена превышает 1 млрд рублей

В Северной столице выставлен на продажу комплекс зданий и участки на Полюстровском проспекте, на которых располагается АО "Петрохолод": стартовая цена лота превысила 1 млрд рублей, информирует NSP.ru.

Буквально полтора года назад компания являлась одним из крупнейших производителей российского мороженого. Несмотря на это "Петрохолод" задолжал фирме "НБК-Строительство" 256 млн рублей. Поскольку свои интересы организация ставит выше, начались судебные тяжбы, после которых "мороженщиков" признали банкротами.

Накануне, 10 февраля, на электронный аукцион были выставлены 12 зданий и 9 участков на Полюстровском, 87, совокупной площадью 6 га. Начальная цена лота превысила 1 млрд рублей.

Заявки для участия в торгах принимаются до 17 марта. Сами они состоятся 20-го числа.

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