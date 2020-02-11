РПЦ хочет получить здание с домовым храмом в честь "Русских афонских святых" в Песочном

Комитет имущественных отношений Петербурга получил заявку от настоятеля Храма преподобного Серафима Саровского проиерея Игоря Филина о передаче в собственность РПЦ четырехэтажного здания в поселке Песочном Курортного района. Документ опубликован на сайте ведомства 11 февраля.

Нежилое здание на Ленинградской улице, 10Б, площадью 423 квадратных метра, как указано в заявке, с момента ввода в эксплуатацию использовалось в религиозных целях. Там находится домовой храм в честь "Русских афонских святых", канцелярия, помещение для религиозных занятий и приходских собраний, бухгалтерия, кабинеты настоятеля и казначея.

С 2015 года здание находится в безвозмездном пользовании Храма преподобного Серафима Саровского.

Ответ комитета имущественных отношений на сайте ведомства пока не опубликован.