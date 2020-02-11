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18:34

ВОЗ дала новому коронавирусу официальное название

фото ЗакС политика ВОЗ дала новому коронавирусу официальное название

Всемирная организация здравоохранения присвоила новому коронавирусу официальное название - Covid-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

По словам Гебрейесуса, официальное название нужно, чтобы предотвратить использование других, которые «быть неточными или стигматизирующими». До этого новый возбудитель инфекции называли «новым коронавирусом 2019 года» - 2019-nCoV.

Новый коронавирус зарегистрировали в Китае в конце 2019 года. Сейчас число зараженных им превысило 42 тысяч человек, погибли более тысячи.

В России было выявлено два случая заражения коронавирусом: в Тюменской области и Забайкальском крае, оба зараженных – граждане Китая. Зараженную студентку уже выписали с удовлетворительными анализами.

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