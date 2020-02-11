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18:50

"Мемориал" признал политзаключенной художницу Цветкову, преследуемую за откровенные рисунки

фото ЗакС политика "Мемориал" признал политзаключенной художницу Цветкову, преследуемую за откровенные рисунки

Правозащитный центра "Мемориал" счёл политической заключенной художницу Юлию Цветкову, которую обвиняют в распространении порнографии (ч. 3 ст. 242 УК) из-за её чрезмерно, как считают правоохранители, откровенных рисунков.

"Мы считаем, что уголовное преследование Юлии Цветковой вызвано ее общественной деятельностью и активной феминистской позицией. Она продвигает свои взгляды абсолютно законными методами как активистка и деятельница современного искусства", - манифестируют в "Мемориале".

Цветковой инкриминируют "тиражирование" порнографических снимков из-за её рисунков, опубликованных в профеминистическом паблике "Монологи вагины". С ноября прошлого года девушка пребывает под домашним арестом.

 

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