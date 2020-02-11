В Москве задержали участников пикетов в поддержку фигурантов дела "Сети"

Полицейские задержали трех участников одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Сети»* в Москве, передает «МБХ медиа» со ссылкой на представителя Либертарианской партии Александра Гуда.

Задержаны либертарианцы Алексей Тарасов, Тимур Наумов и Михаил Шуляев. Они отказались показать свои паспорта. Их повезли в ОВД «Басманный».

Накануне суд приговорил фигурантов дела «Сети» в Пензе к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев отказался комментировать приговор, сославшись на то, что он – «сотрудник администрации президента».

Дело «Сети» было возбуждено в конце 2017 года. Десятерых антифашистов, которые увлекались страйкболом и обсуждали власть, обвинили в участии в терорристической организации, подготовке к свержению власти и планах провозгласить «анархическое государство». Большинство обвиняемых заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе – электрическим током. Заявляли о пытках и свидетели: один их них, Илья Капустин, после снятия побоев решил покинуть Россию. Следы пыток на телах фигурантов фиксировали правозащитники. Однако следователи отказались возбуждать уголовные дела о пытках.

Трое фигурантов дела «Сети» - петербуржцы. Первый из них, Игорь Шишкин, в 2019 году был осужден на 3,5 года колонии общего режима. Его дело рассматривалось отдельно, поскольку он согласился сотрудничать со следствием и давать признательные показания. На его теле правозащитники также фиксировали следы побоев, но сам он утверждал, что получил травмы на спортивной тренировке.

Дело еще двух петербуржцев – Виктора Филинкова и Юлия Бояршина – пока рассматривается. Адвокат Филинкова Виталий Черкасов сообщал, что его подзащитного приговор пензенским фигурантом не запугал. Рассмотрение их дела возобновится 25 февраля. Пока проводится фоноскопическя экспертиза: для нее Филинков в суде рассказал, как его пытали, выбивая признательные показания.

* «Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России