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11 февраля, 19:25

Историк Соколов останется в московском СИЗО до середины апреля

фото ЗакС политика Историк Соколов останется в московском СИЗО до середины апреля

Бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов останется в СИЗО «Бутырка» в Москве примерно до середины апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

По словам Почуева, в Москве Соколов задержится до окончания следственных действий. «Он жив и относительно здоров, активно сотрудничает со следствием», - добавил адвокат.

Ранее экспертиза признала Соколова полностью вменяемым. Соколов тем времен думает о написании мемуаров.

Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, с которой он жил вместе. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Он признался в содеянном.

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