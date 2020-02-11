Суд заслушал позиции ответчиков и допросил свидетеля по делу о разгоне Первомая

Смольнинский районный суд 11 февраля на заседании по делу о разгоне общедемократической колонны на шествии 1 мая 2019 года допросил свидетеля - представителя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Дмитрия Никонова, который сопровождал подколонну молодежного «Яблока».

Никонов заявил, что он не видел задержания людей из «своей подколонны». По его словам, он только после праздников узнал о произошедшем

Помимо этого, присутствовавшие на заседании ответчики пояснили свою позицию по делу. В частности, представитель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности заявил, что во время проведения первомайского шествия ведомство действовало в рамках закона. Он добавил, что представители комитета на мероприятии не принимали решения о том, что согласованное шествие стало несогласованным митингом. При этом, по его словам, именно это по факту и произошло - колонна якобы организовала несогласованный митинг, который проходил 40 минут. Об этом же на заседании заявил представитель ГУ МВД по Петербургу. По его словам, начало движения третьей общедемократической колонны задержалось на 40 минут, а затем ещё на 30-40 минут колонна сама остановилась и организовала митинг. Участников акции пришлось вытеснить на тротуар для планируемого потом мотопробега и восстановления движения транспорта по Невскому проспекту.

- Третья колонна выдвигалась с места построения с задержкой в 40 минут в силу объективных причин, потому что с задержкой двигались первые две колонны. Никто не говорит о том, что необходимо было прекратить публичное мероприятие - шествие в составе третьей колонны - в силу того, что по времени они не укладывались. Даже если бы они шли медленнее и пришли бы на площадь Ленина не через 60 минут, как это было заявлено, а пришли бы через 80-90 минут, никто бы не препятствовал проведению этого мероприятия. Но тем не менее участники шествия в составе третьей колонны в течение где-то 20 минут прошли до Невского проспекта, 96, остановились и начали проведение митинга, - заявил представитель полиции.

По его словам, именно это и стало причиной не разгона, но вытеснения людей на тротуар. Сделано это было якобы ради их же безопасности - следом ехали люди на мотоциклах в рамках другого мероприятия, заявили представители ведомств.

При этом, представитель уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова на заседании заявил, что аппарат омбудсмена классифицируют действия правоохранительных органов 1 мая как разгон.

Судья перенесла рассмотрение дела на 3 марта. Она напомнила участникам процесса о необходимости предоставить ряд документов. В частности, Росгвардия должна предоставить материалы о том, кто выполнял обязанности руководителя сотрудниками ведомства на момент проведения шествия, ранее суд установил, что глава Росгвардии в Петербурге 1 мая 2019 года находился в отпуске.

София Саттарова

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