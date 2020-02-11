Карельский пенсионер подарил депутатам туалетную бумагу в честь прибавки в 21 рубль

В Карелии пенсионер Сергей Андруневич пришел на заседание регионального заксобрания и подарил депутата два рулона туалетной бумаги, которую он купил на прибавку в 21 рубль к выплатам, видеозапись с моментом передачи «подарков» опубликована в соцсетях.

«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», — сказал он, передавая бумагу депутатам.

Прибавка в 21 рубль касалась компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте и услуг связи. В группе отделения КПРФ в Карелии появилось заявление Андруневича, в котором он напоминает, что сегодня 21 рубль «даже одна поездка на общественном транспорте не стоит».

«Эта индексация после 12 лет нарушений — откровенный плевок властей в лицо стариков», - считает пенсионер.

Один из автором законопроекта об индексации выплат, депутат карельского ЗакСа Леонид Лиминчук в разговоре с «Газетой.Ru» пояснил, что брали «федеральную методику использования индексации ежегодных социальных выплат и применили ее в своем региональном законе». Поступок пенсионера он счел провокацией.

«Скудность политической аргументации заменяется токсичными формами непарламентских маскарадов», — заявил Лиминчук.

При этом депутат отметил, что вопрос о величине выплат остается открытым, а «цифры увеличения — это средняя температура по больнице». «Мы распределили всем без учета реальных доходов и состояния лиц, получающих такие выплаты», — пояснил он, добавив, что будет обсуждаться, как выработать механизм более реалистичного подхода.