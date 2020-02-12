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9:29

Госпитализированного с коронавирусом в Чите мужчину выписали из больницы

фото ЗакС политика Госпитализированного с коронавирусом в Чите мужчину выписали из больницы

 

Гражданина Китая Ван Юньбиня, лечившегося от вызванной коронавирусом COVID-2019 инфекции, выписали из инфекционной больницы в Чите, передает РИА «Новости» со ссылкой на главрача Сергея Юрчука.

Жена и дочь мужчины останутся в больнице до 14 февраля, как контактировавшие с ним лица. Сам он собирается остаться в Чите.

Тем временем число зараженных коронавирусом приблизилось к 45 тысячам человек, передает «Интерфакс». Погибли 1113 человек: это число увеличилось почти на сотню за сутки. Всего удалось вылечить уже более 4,7 тысяч человек.

В России были зарегистрированы два случая заражения коронавирусом: кроме этого случая, заболела студентка из Китая в Тюменской области. Ее уже выписали с удовлетворительными анализами.

 

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