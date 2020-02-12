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9:53

Рейтинг доверия Путину снизился почти в два раза за два года

фото ЗакС политика Рейтинг доверия Путину снизился почти в два раза за два года

Рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину снизился почти в два раза за последние два года, до 35%, передают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

О своем доверии Путину в январе 2020 года при опросе заявили 35% россиян. В ноябре 2017-го этот показатель составлял 59%. При этом заметно выросло доверие министру обороны Сергею Шойгу (с 13 до 19%) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14 до 17%), хотя обычно, отмечают социологи, показатели ключевых министров растут или снижаются вслед за президентскими.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков обратил внимание на то, что уровень доверия Путину снижается давно и устойчиво. По его мнению, это связано с устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента.

«Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 года: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать», - сказал Гудков.

При этом другой показатель – одобрения деятельности президента – держится примерно на одном уровне в последние полгода: 67-70%. По словам Гудкова, доверие касается, прежде всего, оценки социальной сферы, одобрение же связано с внешней политикой, риторикой «отеческой заботы».

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