ЗакС продлил до 2026 года программу материнского капитала в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 12 февраля продлили действие региональной программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

Соответствующий законопроект фракции «Единая Россия» с голоса внесла в повестку заседания депутат Елена Киселева. Она отметила, что документ разработан в соответствии с задачами, которые президент Владимир Путин озвучил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.

Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева отметила, что поддерживает инициативу, но считает самым главным в послании президента тезис о выплатах маткапитала за рождение первенца.

Депутат Михаил Амосов спросил у Киселевой, почему вопрос внесли с голоса и без предварительного обсуждения на совете фракций.

- Так, все понятно. Присаживайтесь, Елена Юрьевна, - ответил за Киселеву спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 48 депутатов, один - против.

Сергей Еремеев

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