Пикетчик у входа в ЗакС требует сохранить медсанчасть на улице Одоевского

У входа в Заксобрание Петербурга стоит мужчина в одиночном пикете в поддержку бывшей медсанчасти завода имени Калинина на улице Одоевского, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Мужчина заявил, что считает депутата ЗакСа от КПРФ Александра Рассудова интересантом уничтожения здания и «серым кардиналом» холдинга «Лидер Групп». Напомним, жители Васильевского острова опасаются, что после отказа включить здание на Одоевского в список объектов культурного наследия, оно будет снесено в рамках реализации проекта строительства жилья компании, аффилированной с «Лидер Групп».

Ранее КГИОП отказался включать бывшую медсанчасть в реестр памятников культуры. Против этого выступают жители Васильевского острова и некоторые депутаты ЗакСа. Депутат Борис Вишневский ранее обратился в суд, оспаривая решение КГИОП.

Сергей Еремеев

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