ЗакС не стал принимать внесенный пять лет назад законопроект МО "Народный"

Большинство депутатов Законодательного собрания Петербурга на заседании 12 февраля не стали голосовать за принятие в третьем чтении проекта закона, внесенного прошлым, пятым созывом муниципального совета МО «Народный».

Инициативой предлагалось наделить муниципалов правом не только ремонтировать, но и создавать дорожки на придомовых территориях. В пояснительной записке уточняется, что согласно действующей на 2015 год редакции закона «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», это считалось нецелевым расходованием средств.

Законопроект был внесен в ЗакС в ноябре 2015 года, а первое чтение прошел в июне 2016 года. С тех в МО «Народный» обновился состав совета депутатов и сменился глава. Вместо Дениса Соловьева с осени 2019 года муниципалитет возглавляет Вадим Бушин.

За принятие законопроекта проголосовали 10 депутатов, один воздержался, еще один был против. Остальные не голосовали вообще.

Сергей Еремеев

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