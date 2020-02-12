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10:48

Председателем КРТИ назначен Андрей Левакин

фото ЗакС политика Председателем КРТИ назначен Андрей Левакин

Главой комитета по развитию транспортной инфраструктуры назначен Андрей Левакин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Левакин назначен с 12 февраля. Его называли претендентом на эту должность. Он уже работал в Смольном зампредом комитета, затем работал в подчинении у экс-министра транспорта Максима Соколова, который вернулся в Смольный на место вице-губернатора.

Бывший глава КРТИ Сергей Харлашкин сейчас исполняет обязанности гендиректора «Метростроя».


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