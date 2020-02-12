Председателем КРТИ назначен Андрей Левакин

Главой комитета по развитию транспортной инфраструктуры назначен Андрей Левакин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Левакин назначен с 12 февраля. Его называли претендентом на эту должность. Он уже работал в Смольном зампредом комитета, затем работал в подчинении у экс-министра транспорта Максима Соколова, который вернулся в Смольный на место вице-губернатора.

Бывший глава КРТИ Сергей Харлашкин сейчас исполняет обязанности гендиректора «Метростроя».

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